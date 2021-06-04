تامر حسني يطرح برومو فيلمه الجديد.. “مش أنا” تريند في مصر والوطن العربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم المصري تامر حسني البرومو الدعائي الرسمي لفيلمه الجديد “مش أنا” عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” وذلك استعدادًا لطرح الفيلم خلال الفترة المقبلة في دور العرض.

وظهر تامر حسني من خلال البرومو في لقطات سريعة تخطف الأنفاس وهو ما زاد حماس الجمهور لمشاهدة الفيلم. ونال الإعلان الدعائي للفيلم إعجاب الجمهور، وتناقله عدد كبير من المتابعين فتصدّر هاشتاغ “#مش_أنا” قائمة التريند على “تويتر” في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات ولبنان والمغرب وغيرها من البلدان العربية.

وفي يوليو/تموز الماضي، انتهى النجم تامر حسني من تصوير فيلم “مش أنا” بعد 7 أشهر تصوير، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، والفنان السعودي فايز المالكي لأول مرة بفيلم مصري وعدد آخر من الفنانين.

وكان الفيلم توقف عدة مرات بسبب انتشار فيرس كورنا، ولأول مرة يتم تصوير أحد الأفلام المصرية بالمملكة العربية السعودية، وبعد التوقف الكبير للفيلم تم استئناف تصوير باقي مشاهده ببعض اللوكيشنات وكانت أغلبها بمدينة الإنتاج الإعلامي ومنها في بعض شوارع القاهرة بوسط البلد والدقي، وفي الفترة الأخير ة انتهى تامر حسني من وضع الموسيقى التصويرية لفيلمه للفنان عادل حقي، وكذلك انتهى من تسجيل أغنيات الفيلم “قد الفراق” و”بحبِك”، وسيكون الفيلم جاهزًا للعرض في الوقت الذي تحدده الشركة المنتجة.

وتدور أحداث الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب “حسن”، والذي يجسد دوره الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته. وفي الفيلم، تجسد الفنانة حلا شيحة شخصية فتاة دمها خفيف تحمل صفات مميزة تكشفها أحداث العمل.

فيلم “مش أنا” قصة وسيناريو و حوار تامر حسني وإنتاج حسام حسني و”سكاي ليميت” و”سينيرچي” وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسني على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح من قبل.

نفيد بالذكر أن أحدث أعمال تامر حسني، فكان غناء تتر ورباعيات مسلسل “نسل الأغراب” بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامي. وحققت أغنية تتر المسلسل نجاحًا مدويًا مسجلًا من خلالها تامر حسني أعلى نسبة مشاهدة في رمضان.