رسميًا.. ميريام فارس تطرح كليب “غدارة يا دنيا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد عرضه لأوّل مرّة ضمن وثائقي “ميريام فارس” على “نتفليكس”، طرحت ملكة المسرح كليب أغنيتها الجديدة “غدارة يا دنيا” رسميًا على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

كليب أغنية “غدارة يا دنيا” لم يخلُ من أنماط رقص جديدة اعتادت ميريام فارس على تقديمها في أعمالها المصوّرة، إذ تقدّم في هذا العمل نمط الرقص المعاصر الذي جاء متكاملاً مع أجواء الكليب الذي تمّ تنفيذه بتقنيات عالية جداً.

وأغنية “غدارة يا دنيا” من كلمات رولا فارس، شقيقة ميريام، وألحان وليد المسيح وتوزيع ادريس روشيش.

الجدير ذكره أن وثائقي “ميريام فارس” انطلق عرضه يوم أمس الخميس، بعدما اختارتها منصة “نتفليكس” العالمية لتكون أوّل فنانة عربية يُعرض لها عمل تروي فيه تفاصيل من تجربتها وحياتها الخاصة.

ووقع خيار المنصة الرائدة عالمياً على فارس التي أدّت العديد من لهجات دول العالم العربي في أغنياتها، لا سيّما أنّ هذه المنصة سبق وأنتجت هذا النوع من الوثائقيات للمغنيات العالميات.