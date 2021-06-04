صابر الرباعي يكشف عن “ديو” جديد مع سعد لمجرد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان التونسي صابر الرباعي عن تفاصيل العمل الغنائي الجديد الذي سيجمعه بالنجمين المغربيين سعد لمجرد ورضوان الشهير بـ”ريد وان”، ومنها الأمور المادية الخاصة بالأغنية.

وقال الرباعي إنه سيتم طرح الأغنية على قنوات النجوم الثلاثة على “يوتيوب”؛ حتى تكون متاحةً للجمهور في أماكن مختلفة، لافتاً إلى أنَّ أيّ مشاهدات وأرباح مالية ستحققها الأغنية على قناة كل نجم ستكون من حق صاحب القناة فقط.

ونفى النجم التونسي، في مداخلة إذاعية، حدوث أيِّ خلافات أو شروط مادية بينهم، كما لم يتلق سعد لمجرد ورضوان أجوراً منه باعتباره صاحب الفكرة، ولكن جرى الاعتماد على أن نجاح الأغنية، سواء في الحفلات أو اليوتيوب، سيحقق بشكلٍ طبيعي عائداً مادياً.

وأوضح الرباعي أن المُلحِّن والشاعر سليم عبد الله عرض عليه الأغنية، فشعر أنها يُمكن أن تكون أغنية عالمية وليست عربية فقط، فقرر الاستعانة بالموزِّع الموسيقي ريدوان، الذي قام بتوزيع عدد من الأغاني لنجوم عالميين، والذي أبدى إعجابه الشديد بها.

وأضاف أنه اتصل هاتفياً بسعد لمجرد للانضمام إلى الأغنية؛ فوافق على الفور، مشيراً إلى أنَّه يتم التحضير حالياً لتصوير الأغنية بشكلٍ مختلف وجيد.