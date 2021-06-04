شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور الأولى من بروفة مسرحية "نجوم الضهر" لـ محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى النجم الكبير محمد صبحى بروفات مكثفة على مسرحيته الجديدة "نجوم الضهر" بحضور أعضاء فرقته المسرحية "فرقة استوديو الممثل"، والتى تضم نجوما من أجيال مختلفة، والمسرحية كتب قصتها محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة، وسيخرجها ويقوم ببطولتها أيضا .



بروفة مسرحية نجوم الضهر لمحمد صبحي

كان النجم محمد صبحي قد فاجأ الفنانة سميرة عبد العزيز في البروفة الأخيرة بالاحتفال بعيد ميلادها مع الفرقة، وأحضر لها تورتة خصيصا كتب عليها اسمها وأبدت النجمة القديرة سعادتها وامتنانها بهذه اللفتة الإنسانية من النجم محمد صبحي وشكرته وشكرت كل الحضور .



فرقة استديو الممثل مع النجم محمد صبحي في بروفات نجوم الضهر

النجم محمد صبحي عرض قبل جائحة كورونا من خلال موسم "المسرح للجميع 3" 3 مسرحيات بدأها بغزل البنات ثم خيبتنا ثم النحلة والدبور ، كما أقام احتفالية ضخمة حملت عنوان " 50 سنة فن " كرم خلالها كل الذين شاركوه أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية من نجوم ومخرجين وكتاب وكل صناع الفن وحتي الفنيين والعاملين معه خلف الكواليس، كما كرم وزراء ثقافة وشخصيات كات لها تأثير في الحركة الثقافية والفنية خلال 50 سنة .