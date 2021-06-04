ترفض القُبلات و"العريان".. إيمان السيد تكشف سبب موافقتها على "بوسة" عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة إيمان السيد، عن تفاصيل جديدة حول فيلم "زهايمر"، الذي جمعها بالفنان الكبير عادل إمام، موضحة أنها لا تقبل القبلات أو ارتداء ملابس عارية في أعمالها الفنية.

وقالت إيمان، ببرنامج "الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى" على راديو ٩٠٩٠: "الأستاذ عادل إمام هو اللي اختارني للشخصية، وده اللي خلاني متكلمتش في حاجة بخصوص هذا العمل، لكن أنا من الفنانات اللي من ساعة ما ظهرت كنت بقول لازم أقرأ الأول قبل الموافقة على أي عمل، وفيه ناس قالت عليا بسبب الموضوع ده (ليه، هي فاكرة نفسها إيه)، وأنا من النوع اللي بيحب يقرأ العمل على بعضه".

وتابعت: "طلبت من مساعد المخرج الأول قلتله بوس ما بتبسش وعريان ما بلبسش، وبصراحة الأستاذ عادل إمام كان بيقولي قدام الناس كلها في البروفات بصوت عالي (دمك زي الشربات وانتي أول واحدة اخترتها للدور أول ما قريت السيناريو، عشان انتي بتضحكيني) وانا حسيته في التصوير زي بابا، وهو إنسان جميل".

وعن مشهد القُبلة التي جمعت بينهما بالفيلم، فقالت "لما جينا للمشهد البوسة في خدي، قالي قبل ما يبوسني، أنا زي بابا والناس بتسلم على بعض كدا، وهو أصلا مشهد كوميدي.. وكنت خلاص أنا اتعاملت معاه وحساه زي بابا وهو حد جميل وربنا يديله الصحة، وعملنا المشهد ده".

فيلم "زهايمر" عرض في السينمات عام ٢٠١٠ وشارك في بطولته عادل إمام ونيللي كريم وأحمد رزق وإيمان السيد وفتحي عبدالوهاب ولطفي لبيب وعدد من الفنانين.