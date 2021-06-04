حسن الرداد ينشر صورة تجمعه بوالدته ويطلب الدعاء لها ولسمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان حسن الرداد، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعه بوالدته الراحلة، طالبا منهم الدعاء لها، ولحماه الفنان سمير غانم بالرحمة.

وكتب الرداد في تعليقه على الصورة "جمعة مباركة عليكي يا أمي، اللهم اغفرلها وارحمها واغفر لحمايا الغالي سمير غانم، وكل موتانا جميعا إن شاء الله، أرجو الدعاء".

جدير بالذكر أن حسن الرداد أطل كضيف شرف على جمهوره في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وياسمين رئيس ورانيا يوسف ودلال عبدالعزيز وعمرو عبدالجليل.