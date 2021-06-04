آخرهم سيد رجب.. نجوم تعرضت منازلهم للسرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تعرضت فيلا الفنان سيد رجب في منطقة البدرشين للسرقة، وتلقى مركز شرطة البدرشين بلاغ بسرقة الفيلا لتبدأ التحقيقات لكشف تفاصيل الواقعة.

وتجري النيابة العامة بالبدرشين، التحقيق مع شخص متهم بسرقة فيلا الفنان سيد رجب بمدينة البدرشين، أمرت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تمكن من قتل كلبي حراسة للفيلا وسرقة جزء من محتوياتها، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة.

سيد رجب ليس الفنان الأول الذي تعرض للسرقة، ولكن ضمت القائمة عددا من نجوم الفن، أبرزهم:

إلهام شاهين

في نهاية شهر مايو الماضي ٢٠٢١، تعرضت فيلا الفنانة إلهام شاهين بالمنصورية للسرقة من قبل شخص عاطل.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها علمت بمحاولة سرقة الفيلا الخاصة بها، من خلال الحارس المشرف عليها، موضحة أنها لا تقيم بها.

وقالت شاهين في تصريح خاص لموقع "الخليج 365": "أنا حاليا أقيم في مصر الجديدة، وفيلا المنصورية التي وقعت بها محاولة السرقة، بالفعل تخصني، ولكني لا أقيم بها".

وأضافت: "حارس الفيلا قام بالقبض على السارق، وهو من قام بإبلاغ الشرطة، وتواصل معي وأبلغني بما حدث".

شيرين سيف النصر

في يوليو ٢٠١٩، تعرضت الفنانة شيرين سيف النصر، لحادث سرقة، بعدما قامت صديقتها بسرقة جزء من مجوهراتها، وعثرت أجهزة الأمن على عدد من المشغولات الذهبية لدى أحد الصاغة، الذي أقر أن صديقتها هي من قامت ببيعها له.

وقالت شيرين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" وقت الحادث: "تم العثور على غويشة فقط، باعتها المتهمة بسبعين ألف جنيه، وكذا عُقد عملتهم تقليد عشان ترجعهم مكانهم من غير ما أشك وخاتم وحلق"، لافتة إلى أن المصوغات التي تمت سرقتها كانت تضعها في شنطة مجوهرات كبيرة مكونة من 5 أدراج، وتُقدر قيمتها بخمسة ملايين جنيه".

وأكدت شيرين، أنها كانت تعتبر المتهمة صديقة مُقربة "تعرفني من وأنا عندي 8 سنوات، كنت مأمناها جدا زي أختي، ومنحتها الأرقام السرية الخاصة بالخزنة، وكانت بتستلف مني الصيغة تلبسها لو رايحة سهرة ولا حاجة، أو لو عايزة فستان أو فرو أدهولها".

وحكت أن يوم الواقعة طلبت منها المتهمة أن تمنحها مفتاح غرفة الملابس "الدريسينج رووم"، لتعيد لها الشنطة التي استعارتها، وفوجئت شيرين بها تخرج من الغرفة لتخبرها بأن الخزنة مفتوحة وأنها تعرضت للسرقة: "قلت لها لا يمكن أكيد فيه حاجة غلط، قالت لي والله العظيم، دخلت شفت الحاجة لاقتني اتسرقت كلمت مدير أعمالي وبلغنا المباحث بسرقة كل صيغتي، وأخذوا البصمات وفتشوا البيت كله يشوفوا لو حد رماها في حتة، وأخدوها واكتشفوا إنها بتتعامل مع جواهرجية وإدتهم بعض المصوغات لتقليدها".

وبسؤال شيرين كيف بررت صديقتها ما فعلت، أكدت أن المتهمة في البداية ادعت امتلاكها للمصوغات، وواجهتها المباحث بكذبها خاصة وأنني أملك صورًا لكل مصوغاتي قدمتها للمباحث، وأن "الجواهرجية" اعترفوا بأنها طلبت منهم تقليد المصوغات، مضيفة "بتقول أي كلام وبتخبط، وبعدين عيطت وقالت إنها سرقتني".

وأشارت شيرين أن المباحث استطاعت أن تكشف لغز السرقة في 48 ساعة تقريبًا.

منة فضالي

في فبراير ٢٠١٨، تقدمت الفنانة منة فضالي ببلاغ إلى قسم شرطة منشأة القناطر بسرقة هاتفها المحمول.

وفي يوليو ٢٠١٨، أعلنت منة فضالي، عن تعرض منزلها في مدينة السادس من أكتوبر للسرقة، أثناء تواجدها خارج القاهرة، لقضاء إجازتها الصيفية.

وأعلنت منة الخبر، عبر حسابها الشخصي، على موقع "فيسبوك"، وكتبت "يعني أصحى أكتشف إن بيتي في أكتوبر مسروق.. طب أعمل إيه.. حسبي الله ونعم الوكيل".

طارق العريان

في عام 2017، تعرضت فيلا المخرج طارق العريان وزوجته الفنانة السورية أصالة نصري، قبل انفصالهما، والتي تتواجد بمنطقة التجمع الخامس للسرقة، وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ 70 ألف جنيه، وتمكنت قوات الأمن من القبض على السارقين.

حلمي بكر

في يوليو ٢٠١٩، تعرضت شقة الموسيقار حلمي بكر للاقتحام، وتم الاعتداء عليه من قبل مجموعة من الأشخاص، اتهمهم بسرقة بعض المتعلقات داخل شقته.

وقال حلمي بكر، وقت الحادث في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن النيابة قامت بعمل معاينة لمنزله، بعد تعرضه للسرقة واقتحام منزله وتكسيره، موضحًا أنه أقام ضد طليقته عددًا من المحاضر، منها: "اقتحام منزله"، وآخر بالضرب والاعتداء عليه، وعمل تقارير طبية، لإثبات الإصابات التي تعرض لها بسبب الضرب، فضلا عن محضر بخطف ابنته.

فيفي عبده

في يونيو ٢٠١٩، تعرضت الفنانة فيفي عبده لسرقة منزلها بمصر القديمة، وتقدمت "فيفي" بشكوى للنيابة، لسرقة عدد من المشغولات الذهبية والمجوهرات.

وقالت الفنانة فيفي عبده، وقت الحادث عن تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها، في فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام: "أنا مش سعيدة، لأني لا أستحق ما فعلته الخادمة، وكنت بعاملها بكل حب وود، وحسبي الله ونعم الوكيل".

ريم أحمد

تعرضت شقة الفنانة ريم أحمد، وزوجها المخرج طه خليفة بمنطقة جسر السويس للسرقة، وبعدها بأيام اشتعلت النيران بالشقة.