رسالة جديدة من شريف دسوقي لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان شريف دسوقي، على توجيه رسالة شكر، لجمهوره، ومتابعي صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وكتب "أنا فرحان جدا بحبكم ليا، ومتأسف لعدم الرد على كل الرسايل اللي اتبعتت على الصفحة، في أسبوع واحد اكتر من 10000 رسالة اتبعتت بيطمنوا على صحتي، انا بحبكوا جدا وآسف مرة تانية لو اتأخرت في الرد على حد".

الفنان شريف دسوقي كان قد أجرى جراحة عاجلة لبتر القدم اليسرى في أحد المستشفيات بمحافظة الأسكندرية، قبل نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

شريف دسوقي يشارك في فيلم "ماما حامل" الذي تم طرحه الأربعاء في دور العرض، إذ يجسد دور دكتور نساء وتوليد، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوى، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي، هدى مجد، سامي مغاوري.