ياسمين صبري تنفي امتلاكها حسابًا على "فيسبوك".. وتعلق: "مزور وسأغلقه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة ياسمين صبري، أن الحساب الموثق باسمها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مزور، لتنفي بذلك علاقتها بالتعليق المكتوب على فيديو إعلان محمد رمضان الحجز على أمواله.

وكتبت ياسمين، عبر حسابها على تويتر: "‏ليس لدي أي حسابات على الفيس بوك، والحساب مزور، وسأغلقه.. مستحيل أتكلم كده مع أو على أي حد" .

وكان حساب موثق يحمل اسم الفنانة ياسمين صبري، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ذكر تعليقا على أزمة الحجز على أموال محمد رمضان، جاء فيه: "ضحكتني".

كان مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي، هو آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري.

المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج ‏مرقس عادل، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، ‏سارة الشامي، محمد أبوداوود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.