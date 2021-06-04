جو رعد لـ”صوت بيروت انترناشونال”: البومي الخليجي قيد التحضير و “ليل يا عين” لا تتضمن ايحاءات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 05:09 مساءً - منذ 5 دقائق

عاش جو رعد النجومية الكبرى في عالم تزيين النساء وها هو اليوم يشعر بالنجومية الفنية بعد ان قدّم اكثر من عمل فني نال استحسان الجمهور وآخر اعماله كان اغنية مرحة بعنوان “ليل يا عين . كما يستعد لتقديم البوم خليجي في الفترة المقبلة حيث يتواجد حاليا في المملكة العربية السعودية لانجاز هذا العمل لكنه قرر قبل ذلك ان يطلق اغنية منفردة في الايام المقبلة فما هي تفاصيل هذه الاغنية، هذا ما يقوله جو رعد لـ”صوت بيروت انترناشونال”: اقوم حاليا بالانتهاء من تنفيذ اغنية خليجية بعنوان “ما عزمتوني” وهي من كلمات والحان حربان وقد صورتها فيديو كليب على امل ان تطرح في الايام المقبلة.

وعن التحضير لعمل خليجي متكامل يؤكد: نعم انا بصدد انجاز البوم خليجي وعراقي من تأليف والحان اهم الشعراء والملحنين في منطقة الخليج وهو من انتاج عدد من الشيوخ والامراء السعوديين لا يحبون ان يفصحوا عن اسمائهم في الوقت الراهن واتمنى ان ينال البومي الخليجي النجاح المرجو منه. ويتابع كلامه “انا متواجد في السعودية منذ 4 اشهر حيث اقيم حفلات الزفاف لاهل البلد والمقيمين فيها طبعا ضمن الاجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

عن الاغنية اللبنانية التي صدرت منذ اسبوعين يقول: اغنية “يا ليل يا عين” ايقاعية تناسب اجواء فصل الصيف حيث من الممكن ان يسمعها الناس في الملاهي الليلية ورغم انها تعرضت لبعض الانتقادات لانهم اعتبروا انها تتضمن ايحاءات جنسية لكن حتما لم اكن اقصد هذا الشيء ولا ارى في كلماتها اي ايحاء وقد احبها جيل الشباب الذين يرتادون اماكن السهر وقد ارتأى فريق العمل الذي اتعاون معه ان يكون الكليب الخاص بالاغنية منفذ بطريقة الرسوم المتحركة والحمد لله انه اعجب شريحة من الشباب.

اما هل اثر سلبا دخوله عالم الغناء على علاقاته بالفنانات اللواتي يتعامل معهن كمزين للشعر قال جو رعد: لا اشعر بهذا الشيء بل على العكس فقد اثنت المطربة احلام على ادائي ومثلها فعلت المطربة اصالة نصري وانا لا ازال اتعامل معهما كمزين لشعرهما في مناسباتهما وتصوير كليباتهما.

اما الاعمال الغنائية التي صدرت ونالت اعجابه في الفترة الاخيرة اكد “ان هناك عددا من الاغنيات الضاربة التي صدرت في العام الماضي ونالت نجاحا كبيرا ومنها “البنط العريض ” لحسين الجسمي و”بنت الجيران” لحسن شاكوش وعمر كمال. ويضيف لقد احببت عددا من اغنيات البوم الملكة احلام وابديت اعجابي لها على اكثر من اغنية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واخيرا يتحضر جو رعد لافتتاح صالون كبير لتزيين الشعر في القاهرة في منطقة الشيخ زايد واتمنى ان يلقى انتشارا عند السيدة المصرية المميزة.