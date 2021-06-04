كيم كارداشيان تنهار من البكاء وتعترف… “أنا زوجة فاشلة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 05:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

انهارت نجمة الواقع كيم كارداشيان بالبكاء في أحدث حلقات برنامجها الواقعي “كيبنغ أب ويذ ذا كارداشيانز”، حيث أبدت حزنها الشديد على “فشلها” في الزواج للمرة الثالثة.

فاجأت كيم كارداشيان، جمهورها بانهيار محزن، على شاشة التلفزيون، عند حديثها عن طلاقها من المغني الشهير كاني ويست.

وأظهر الفيديو كارداشيان وهي تتحدث مع أخواتها كورتني وكيندال وكايلي، وهي تجهش بالبكاء، قائلة “الحقيقة أنني أصبحت غير قادرة على الاستمرار بفعل ذلك”، في إشارة للبقاء مع زوجها الذي كان مسافرا طول الوقت لأداء الحفلات وتسجيل الأغاني.

وأضافت “أعتقد أنه يستحق شخصا يسانده ويسافر معه أينما رحل.. يستحق زوجة تسانده في كل خطواته وتسافر معه، وأنا لم أستطع فعل ذلك”.

وأشارت النجمة الأمريكية “أشعر بأنني فاشلة.. نعم أنه زواجي الثالث.. أنا حقا شخص فاشل.. لا أريد سوى أن أشعر بالسعادة”.

وكانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قد طلبت رسميا الطلاق من زوجها مغني الراب كاني ويست، في فبراير، بعد قرابة 7 أعوام من الزواج.

وبحسب موقع “TMZ”، فإن الانفصال يجري بشكل ودي وأن كارداشيان طلبت الحضانة المشتركة لأولادهما الأربعة.

وتشير التقارير إلى أن ثروة ويست من الغناء وأعماله الأخرى مثل الأحذية والملابس تبلغ 1.3 مليار دولار، حيث يعتبر من أغنى الفنانين في العالم.