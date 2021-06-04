“يا ولاد الكلب”.. مَن قصدت مايا دياب في لبنان؟

كتب امير فتحي في الجمعة 4 يونيو 2021 04:50 مساءً - هاجمت الفنانة اللبنانية مايا دياب الطبقة الحاكمة في لبنان، إثر تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي، وحجبه من المصارف عن مودعيه.

وغرّدت دياب عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: “يا ولاد الكلب، يا زمرة رفضها الموت ورفضها عزرائيل لأنه خاف من المنافسة، شو بعد بدكن؟”. وأضافت: “يا حرام يا بلدي، ما تركتوا بقى غير أنفاس شعب مريض بلا دواء وبلا بنزين وبلا كهرباء وبلا مي وبلا مستشفى وبلا خبز وبلا ولا شي”.

يُذكر أنّ دياب تطل من خلال حفل غنائي ضخم تقدّم فيه أجمل اغنياتها الخاصة بقالب فني جديد ومبتكر وديكورات ضخمة وإطلالات منوّعة حصرياً على تطبيق “شاهد vip”.

وتُصدر مايا خلال الحفل أيضاً أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية بعنوان “أحلى كلام” من كلمات وألحان محمود خيامي وتوزيع هادي شرارة، وستطرحها بعد الحفل على كل المنصات الموسيقية.