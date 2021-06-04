الفنان سيد رجب ضيف عمرو الليثى على قناة الحياة.. الليلة

محمد الفلاح - الجمعة 4 يونيو 2021

يحل الفنان الكبير سيد رجب ضيفا مساء اليوم الجمعة، على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثى، عبر قناة الحياة، متحدثا عن مشاركته في مسلسل "لعبة نيوتن" مع منى زكى، ومحمد فراج. ويكشف رجب، خلال اللقاء، كواليس مشاركته بمسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، ومسلسل "كل ما نفترق" مع الفنانة ريهام حجاج، كما يكشف العديد من الأسرار على الجانبين الفني والشخصى. برنامج "واحد من الناس" يذاع على قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة مساء ويقدمه الاعلامى عمرو الليثى، والذى استضاف في الحلقات السابقة عددا من النجوم؛ منهم على ربيع وهالة فاخر وحورية فرغلى والنجوم الشابة الذى تألقوا في موسم رمضان منهم حسنى شتا ورنا رئيس وغادة طلعت وأمجد الحجار وغيرهم.

