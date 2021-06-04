لطيفة التونسية تعتذر لجمهورها عن الغياب.. وتعدِهم بمفاجأة قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتذرت الفنانة التونسية لطيفة لجمهورها؛ بسبب غيابها عن الساحة الفنيَّة خلال الفترة الماضية، وتأخُّرِها في طرح بعض أغانيها، ووعدتهم بمفاجأة سارة قريباً.

وقالت لطيفة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “انستغرام”: “لكل حبايبي اللي يقولولي توحشناكي برشا، أحب أقولهم وأنا كمان. اعذروني على الغياب الفترة الماضية، غصب عني وظروف خاصة جداً، وزي ما وعدتكم، انتظروني بقدرة الله ومشيئته مفاجأة هتفرحكم قريب جداً”.

وكانت لطيفة قد عبَّرت، في وقت سابق، عن فخرها بوضع صورتها بين عمالقة الفن في تونس والعالم العربي، موجهةً الشكر لوزارة الثقافة التونسية التي صممت تلك الصورة على هامش فعاليات مهرجان الأغنية التونسية في دورته العشرين، والذي يعود مجدداً بعد 13 عاماً من الانقطاع.

جاءت صورة لطيفة، التي نشرتها عبر حسابها الخاص في “انستغرام”، وهي وسط المطربين الكبار في تونس وهم: “نعمة، الهادي القلال، علية، منور صمادح”، مؤكدةً أنَّها تعلمت منهم الكثير. وعلقت لطيفة على الصورة قائلةً: “كم أنا فخورة أن يأتي اليوم الذي تكون فيه صورتي موجودة بين عمالقة الفن في تونس والعالم العربي”.

وتابعت: “من وأنا طفلة في هذه الصورة كنت بتعلم منكم.. تعلمتُ منكم حب الفن في بلادي تونس وفي كل الوطن العربي.. تعلمتُ منكم المسؤولية، تعلمتُ منكم الفن المحترم الهادف”.