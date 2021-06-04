نبيل شعيل يغني أنجح أغنياته في الرياض ويطرب الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: افتتح الفنان نبيل شعيل حفلات الرياض إلى جانب أصالة نصري، بعد عودة الفعاليات الفنية بالسعودية، وقد جاءت الحفلة بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وبتنظيم من روتانا للصوتيات والمرئيات، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية المتبعة، في ظل إجراءات احترازية وفقاً لبروتوكول عودة الفعاليات الذي أصدرته الهيئة العامة للترفيه.

وجميع هذه الإجراءات التي يقوم بها المنظمون هي التزام بالبروتوكول الذي أصدرته الهيئة؛ لضمان توفير بيئة ترفيهية آمنة، تمنح الزوار تجربة ترفيهية ثرية وممتعة، وحضرت فيها الجماهير التواقة للفن والطرب مجدداً؛ حيث اكتستْ الرياض بأولى الحفلات الغنائية تحديداً في فترة الصيف، ليطل الفنان نبيل شعيل، الذي قص شريط حفلات الرياض، وسط أجواء مميزة ومخملية، ليعبِّر نبيل عن الشوق الذي بداخله ومحبته للجمهور السعودي.

وقدّم نبيل شعيل مجموعة من أشهر أغنياته، إضافة إلى غنائه أحدث أغنية له بعنوان “عطوه جوه” التي طرحها مؤخرًا.

كما قدّم “شعيل” أعنية “ندمان” التي حصدت أعلى نسبة مشاهدات من أغانيه في قناة “روتانا” بموقع “يوتيوب” بما يقارب 110 مليون مشاهدة، إضافة إلى العديد من الأغاني الأخرى التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل المتابعين والحضور الذين نشروا مقاطع من الحفل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.