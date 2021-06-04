حفلات الرياض تنطلق مع أصالة.. نجمة “الفرق الكبير” تحقق رقمًا قياسيًا في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة السورية أصالة نصري حفلًا غنائيًا مساء أمس الخميس، ضمن موسم جديد من الحفلات في الرياض برعاية الهيئة العالمة للترفيه وبتنظيم من شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

وفي البداية عبّرت أصالة من مدى سعادتها بعودة الحفلات الجماهيرية مرة أخرى في المملكة العربية السعودية، في إطار الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

قدّمت أصالة خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها التي تفاعل معها الحضور، منها أغنية “الفرق الكبير” التي أصدرتها منذ فترة من كلمات رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، معالي المستشار تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله وتوزيع: خالد عز، بالإضافة إلى أغنيات و”أنا معاك”، و”سوي”، و”كان يهمني”. وكانت أصالة قد نشرت عبر خاصية القصص القصير في موقع “إنستغرام” فيديو وهي تتحضر للحفل وتدندن إحدى الأغنيات.

ولم تتخلَّ أصالة عن عاداتها في الحفلات الغنائية، وتحديداً محاورة الجماهير؛ حيث وقفت في منتصف وصلتها، وطلبت من الجمهور أن يرحب بالأستاذ سالم الهندي، الذي أثنت عليه وحيَّته في الحفلة، كما خاطبت الجماهير الحاضرة في العديد من المرات مشيرة إلى محبتها للجماهير الذين تاقت لهم كثيراً، ملبية لهم جميع طلباتهم، في حين ان أصالة واصلت محاورة الحاضرين في إشارة للعادات التي لا تستغني عنها في حفلاتها الغنائية.

وقد حققت أصالة من خلال حفلتها بالرياض مكسباً كبيراً لتتصدر أكثرية الفنانات العرب في غنائها بالسعودية، بواقع 20 حفلة غنائية في ظرف 3 سنوات، وهو رقم قياسي جداً، بلغ ذروته إبان فعاليات موسم الرياض الماضي، لتكرّس أصالة عطاءها بحفلات السعودية.