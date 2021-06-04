أفلام ناني موريتي وشون بن وكيريل سيريبرينكوف وجاك أوديار في سباق كان

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باريس: يشارك 24 فيلماً في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الرابع والسبعين الذي يقام في تموز/يوليو المقبل، بينها أفلام الإيطالي ناني موريتي والأميركي شون بن والروسي كيريل سيريبرينكوف والفرنسي جاك أوديار، وفق اللائحة التي أعلنها المنظمون في مؤتمر صحافي الخميس.

وانضم هؤلاء إلى الفرنسي ليوس كاراكس (مخرج فيلم الافتتاح "أنيت") والأميركي ويس أندرسون ("ذي فرينش ديسباتش") والهولندي بول فيرهوفن ("بينيديتا") الذين سبق أن أُعلنت أسماؤهم.

ومن بين الأفلام الـ 24 التي تتنافس على السعفة الذهبية من 6 إلى 17 تموز/يوليو، أربعة أعمال من إخراج نساء.

ويُعرض عدد من الأفلام من خارج المسابقة، بينها "دو سون فيفان" للمخرج إيمانويل بيركو مع كاترين دونوف وسيسيل دو فرانس وبونوا ماجيميل. وتوقف تصوير هذا الفيلم بعد دخول كاثرين دونوف المستشفى.

وثمة فيلم آخر طال انتظاره هو "ستيلووتر"، وهو شريط تشويق لتوم ماكارثي تم تصويره في مرسيليا مع مات ديمون وكاميّ كوتين.

وتجدر الإشارة إلى أن قسماً جديداً استُحدث هذه السنة في المهرجان بعنوان "كان بروميير" للعروض الأولى، ويشارك فيه مخرجون ذوو خبرة سبق أن اختيرت أفلام لهم ضمن مسابقة المهرجان.

ومن الأفلام المدرجة ضمن هذه الفئة "ترومبوري" لأرنو ديبليشان و"صنداي ماذرينغ" للفرنسية إيفا أوسون.

ومن الجديد أيضاً هذه السنة إنشاء قسم موقت مخصص للقضايا البيئية. وكان المهرجان أعلن في منتصف نيسان/أبريل الفائت عن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى الحد من بصمته البيئية.

وتشمل اللائحة الرسمية 61 فيلماً في المجموع. ولم يكشف النقاب عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم التي يرأسها الأميركي سبايك لي.

ومن الناحية اللوجستية، دعا المندوب العام للمهرجان تييري فريمو إلى "الوقاية" و "الحذر" نظراً إلى أن جائحة كوفيد -19 لم "تُهزم" بعد.