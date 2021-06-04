شكرا لقرائتكم خبر عن "المهرج العجوز" على مسرح الحديقة الدولية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة بقيادة الفنانة وفاء الحكيم، والتابعة للبيت الفنى للمسرح برئاسة إسماعيل مختار، العرض المسرحى "المهرج العجوز" اليوم وذلك فى السادسة مساء على مسرح الحديقة الدولية.

عرض "المهرج العجوز" بطولة كلا من أحمد الدسوقي، أشرقت يوسف، هيثم حسن، ميري مجدي، عمرو عادل، تومي، نيهال نبيه، شهد محمود، جودة نبيل، نبرة عصام، شذى مصطفى، مايا عصام، عمرو سعيد، موسيقى وألحان وائل عوض، استعراضات ميدو آدم، ديكور وأزياء نهاد السيد، رسوم متحركة كريم ضاحى، ومن تأليف محمد عبد الحافظ ناصف، وإخراج يوسف أبو زيد.

ويأتى عرض "المهرج العجوز" ضمن مشروع " أحلام شتوية" الذي اطلقته الفرقة، بقياده الفنانة وفاء الحكيم ويقوم المشروع على استخدام أسلوب "فيلمسرح"، والذي يعتمد على المزج بين المشاهد السينمائية والمشاهد المسرحية الحية، جميعهم يقدمون على المسرح، وتدور فكرة العرض حول مهرج عجوز يعمل فى السيرك وبسبب تقدم سنه أصبح غير قادر على المواصله فى العمل فيحاول صاحب السيرك التخلص منه بشتى الطرق لكن تقوم ابنة المهرج بتعلم مهارات السيرك وتعمل مكان والدها بالسيرك وتتوالى الأحداث بعد ذلك.