شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر لسمير غانم مع قارئ كف يتنبأ بنجومية بنتيه ومرض جورج سيدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو نادر للفنانين الراحلين سمير غانم وجورج سيدهم، خلال استضافتهما فى أحد البرامج التليفزيونية مع قارئ للكف يدعى محمد فتحى، حيث تنبأ القارئ بمرض الفنان جورج سيدهم الذى أبعده عن الأضواء فيما بعد، كما أخبر النجم سمير غانم، بأن هناك مفاجأة ستحدث له وأن اثنين من ذريته سيكون لهما شأن عظيم.

وطالب قارئ الكف، فى المقابلة، الفنان جورج سيدهم، بعدم النوم فى حالة حزن لأنه قد يتعرض لمرض أساسه الحالة النفسية والعصبية، وإن كتم غضبه بداخله سيصيبه المرض، وأصيب جورج بعد ذلك بجلطة جراء حالته النفسية السيئة بعد أن باع شقيقه ممتلكاته بموجب توكيل عام وهرب للخارج.



سمير غانم مع قارئ الكف

وحينما قام قارئ الكف بالاطلاع على كف الفنان سمير غانم قال له "أنت رجل عندك قدرة هائلة على التنبؤ بما يحدث سواء خير أو شر وهتحقق فى حياتك أربع مفاجآت سارة لم تحلم بها دلوقتى ومش موجودة فى ذهنك حاليا"، وعبر سمير غانم عن سعادته ليعقبه قارئ الكف قائلا: "وإنت ماشى فى الطريق خلى بالك متسرحش واتنين من ذريتك هيكون لهم مستقبل ضخم جدا وهتفرح بيهم قوى".



جورج سيدهم مع قارئ الكف

وكان قد توفى الفنان الكبير سمير غانم، الخميس 20 مايو، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "اهلا يا دكتور"، وفى فترة الثمانينات لمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات ليقدم فوازير المطربون والمضحكون.