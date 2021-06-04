شكرا لقرائتكم خبر عن جو جوناس فى سيارة كلاسيكية بشوارع كاليفورنيا.. اعرف نوعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر النجم جو جوناس واحد من أكثر المغنيين شهرة في العالم رغم سنه الصغير، فهو شقيق نيك جوناس، وكون معه في السابق فرقة غنائية ناجحة، كما تتسم ألبوماته بنجاح كبير، إلا أنه مؤخراً كشف عن عشقه للكلاسيكية في حياته، من خلال الكشف عن سيارته والتي شبهها موقع ديلى ميل بسيارة من عالم الستينيات من القرن الماضى.

وأكد تقرير ديلى ميل أن جو جوناس أثناء ظهوره في شوارع كاليفورنيا ظهر وهو يقود سيارة من نوع "فورد فالكون"، حيث تعتبر تلك السيارة المفضلة لديه، وأضاف التقرير أن جوناس من المشاهير الذى دوماً ما يعلن عن حبه لكل ما هو قديم في حياته حيث يصبغ حياته بأجواء كلاسيكية مثلما يظهر من وقت لآخر، سواء بأزيائه أو سياراته.



سيارة جو جوناس

من ناحية أخرى شهد الشهر الماضى احتفال النجمة العالمية صوفى تيرنر، صاحبة شخصية سانسا ستارك في مسلسل Game of thrones، بعيد زواجها من النجم العالمي جو جوناس، بعد قصة حب دامت لعدة سنوات طويلة.

حيث نشرت تيرنر، مجموعة صور وقتها من كواليس حفل زفافها من جوناس، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتتغزل في زوجها بمناسبة العام الثاني من زواجهما، وكتبت قائلة "ذكري زواج سعيدة لمدة عامين".



جو جوناس

من ناحية أخرى كان قد قرر النجم العالمي جو جوناس، الاحتفال بعيد ميلاد زوجته النجمة العالمية صوفى تيرنر، على طريقته الخاصة، بنشر صورة عبر حسابه الشخصى احتفالاً بعيد ميلادها الـ 25 ، ممازحًا إياها بتغير تقلباتها المزاجية، ووجه جوناس صاحب الـ 31 عامًا، التهنئة لزوجته التي استقبلت ابنتهما الأولى "ويلا" في يوليو الماضى، حيث كتب قائلاً "كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتي، تمتلكي مزاجين، وانا أحبهم".