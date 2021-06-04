شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يدعو لوالدته الراحلة ولحماه سمير غانم: أرجو الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسن الرداد، عن صورة جديدة من ألبوم ذكرياته، جمعته مع والدته الراحلة السيدة فادية الرداد، التى وافتها المية يناير الماضى، داعيا له بالرحمة والمغفرة وأيضا الدعاء لحماه الراحل الفنان الكبير سمير غانم.



حسن الرداد مع والدته الراحلة

ونشر الرداد صورته مع والدته، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صحبها بتعليق: "جمعة مباركة عليكى يا أمى، اللهم اغفر لها وارحمها واغفر لحمايا الغالى سمير غانم، وكل موتانا جميعا إن شاء الله، أرجو الدعاء".





وفى وقت سابق من الأسبوع الماضى، حرص الفنان حسن الرداد، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة من دولاب الذكريات تجمع والدته الراحلة مع النجم الكبير الراحل سمير غانم، الذى غادر عالمنا منذ أيام عن عمر يناهز الـ 84 عامًا.

واكتفى الرداد بوضع الكثير من القلوب الحمراء، على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام للراحلين والدته والنجم الكبير سمير غانم، والد زوجته الفنانة إيمى سمير غانم.

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، يوم 20 مايو الماضى، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث عانى من خلل بظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.