شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هبة طوجى تستمتع بعزف زوجها قبل أيام من ولادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة اللبنانية هبة طوجى عن صورة جديدة لها تظهر الأيام الأخيرة قبل ولادة طفلها الأول من زوجها إبراهیم معلوف، عازف البوق والمؤلف الموسيقى اللبنانى، الذى قام بالعزف.



هبة طوجى

ونشرت هبة الصورة عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "يستمتع بعزف والده"، فى إشارة إلى عزف زوجها فى الصورة.





وكانت تقاير صحفية كشفت أن هبة فى الشهر التاسع والأخير من حملها، ومن المقرر أن تتم عملية الولادة فى العاصمة الفرنسية ​باريس​.

ودخلت هبة طوجى، عش الزوجية سبتمبر الماضى، وذلك بعدما تم الإعلان عن عقد قرانها على الموسيقار إبراهيم معلوف فى حفل زفاف أقامه الثنائى فى فرنسا، بعدما قامت بتأجيل إتمام الأمر فى وقت سابق من شهر أغسطس 2020 بسبب الانفجار الذى هز العاصمة اللبنانية بيروت.

جدير بالذكر أن الموسيقار إبراهيم معلوف حاصل على عدة جوائز عالمية عن مسابقة البوق الدولى المجرى فى Pilisvörösvár فى عام 2002، بالإضافة إلى جائزة فى مسابقة البوق الوطنى (واشنطن دى سى) فى عام 2001 وجائزة فى مسابقة موريس الدولى أندريه فى باريس فى عام 2003.

وهبة طوجى هى مغنية وممثلة ومخرجة لبنانية، بدأت مسيرتها الفنية فى لبنان مع الفنان أسامة الرحبانى، ثم انطلقت إلى العالمية فى عام 2015م، عندما اشتركت فى النسخة الفرنسية من برنامج The voice.

واستقبلت هبة طوجى عام 2021 بإطلاقها أجدد أعمالها الغنائية "لحبيبى بغنى"، من تأليف الفنان اللبنانى الراحل منصور الرحبانى وألحان ابنه الموسيقار أسامة الرحبانى.