ميرهان حسين تحيي الذكرى السنوية الأولى للملحن أشرف سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة ميرهان حسين، على إحياء الذكرى السنوية الأولى للملحن أشرف سالم التي توافق اليوم الجمعة ٤ يونيو.

ونشرت ميرهان، صورة له عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الذكرى السنوية الأولى لوفاة صديقي المحترم، المخلص، الراجل الجدع، الطيب، الملحن العظيم أشرف سالم.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.. أرجوكم أدعوله".

وأضافت: "يا رب ارحم أشرف سالم وأسكنه فسيح جناتك، وتجاوز عن سيئاته وأجعل قبره روضة من رياض الجنة.. اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

جدير بالذكر أن الملحن أشرف سالم، وافته المنية يوم ٤ يونيو ٢٠٢٠، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الـ 50 عاما.

وكانت آخر أعمال أشرف سالم، أغنية "زحمة الأيام" التي غناها مصطفى قمر وإيهاب توفيق وحميد الشاعري، وطرحت مؤخرا على يوتيوب.

وأيضا أغنية" الأهلي كيان"، التي طرحها الفنان إيهاب توفيق لقناة النادي الأهلي، وأغنية "عالم مجنون" للفنانة سميرة سعيد.