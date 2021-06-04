الصور الأولى من بروفة مسرحية "نجوم الضهر " لمحمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يجري النجم الكبير محمد صبحي بروفات مكثفة على مسرحيته الجديدة "نجوم الضهر" بمسرحه بمدينة سنبل بحضور أعضاء فرقته المسرحية "فرقة استديو الممثل" والتي تضم نجوم من أجيال مختلفة، والمسرحية كتب قصتها محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة، وسيخرجها ويقوم ببطولتها أيضا .

كان صبحي فاجأ الفنانة سميرة عبدالعزيز في البروفة الأخيرة بالاحتفال بعيد ميلادها مع الفرقة وأحضر لها تورتة، كتب عليها اسمها وأبدت النجمة القديرة سعادتها وامتنانها بهذه اللفتة الإنسانية من النجم محمد صبحي وشكرته وشكرت كل الحضور .

محمد صبحي عرض قبل جائحة كورونا 3 مسرحيات بدأها بـ"غزل البنات" ثم "خيبتنا" ثم "النحلة والدبور"، كما أقام احتفالية ضخمة حملت عنوان "50 سنة فن" كرم خلالها كل الذين شاركوه أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية من نجوم ومخرجين وكتاب وكل صناع الفن وحتى الفنيين والعاملين معه خلف الكواليس، كما كرم وزراء ثقافة وشخصيات كان لها تأثير في الحركة الثقافية والفنية خلال 50 سنة .