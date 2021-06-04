"استثنائية".. إقامة الدورة الـ69 من "الكاثوليكي للسينما" في يوم واحد فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

قرر المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، إقامة فعاليات الدورة الـ69، يوم الجمعة المقبل، والذي سيتم خلاله تكريم عدد من نجوم الفن ومنح الجوائز على مسرح قاعة الفرنسيسكان بالمركز الكاثوليكي.

وقرر الأب بطرس دانيال، إقامة فعاليات المهرجان في يوم واحد فقط بدلا من أسبوع يبدأ بافتتاح وختام، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي تمُر بها البلاد نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا، وتطبيقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن أهمها التباعد الاجتماعي، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح، وتشديد إجراءات الدخول على كل البوابات، وعدم إقامة أي فعاليات للمهرجان بخلاف توزيع جوائز المكرمين، وكذا الجوائز التي أقرتها لجنة التحكيم، واقتصار دورة هذا العام بصفة استثنائية على يوم واحد فقط.

وكانت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة المخرج القدير محمد فاضل، وعضوية كل من مدير التصوير القدير سعيد شيمي والمخرج والسيناريست القدير إبراهيم الموجي والمونتيرة القديرة سلوى بكير والفنانة هالة صدقي والفنان هاني رمزي والناقد الفني القدير محمود عبدالشكور والموسيقي القدير هشام جبر، انتهت مؤخرا من أعمالها بعد مشاهدة جميع الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية بالدورة التاسعة والستين لهذا المهرجان العريق.

جدير بالذكر أن الأفلام المشاركة بالدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما هي: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، "صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، و"حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس.