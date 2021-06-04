إيمي سمير غانم تزور قبر والدها في الجمعة الثانية لرحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

زارت الفنانة إيمي سمير غانم، قبر والدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، اليوم الجمعة، في الأسبوع الثاني بعد رحيله عن عالمنا.

ونشرت إيمي، صورة لواجهة قبر والدها عبر ستوري حسابها على إنستجرام، لتكشف من خلالها عن زيارتها له في الجمعة الثانية بعد وفاته.

ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا مساء الخميس 20 مايو، وتم دفنه عقب صلاة الجنازة عليه ظهر يوم الجمعة 21 مايو.

وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.