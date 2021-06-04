النجمة السورية أنطوانيت نجيب: أدعو الله من أجل الموت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

صدمت النجمة السورية أنطوانيت نجيب جمهورها بأنها تقوم بغسل الكلى مرتين في الأسبوع.

وروت الفنانة السورية أنطوانيت نجيب، معاناتها مع المرض، لافتة إلى أنها تدعو الله من أجل الموت.

وقالت نجيب في مقابلة إذاعية إنها ”تقوم بغسيل الكلى مرتين أسبوعيا؛ ما يصيبها بإرهاق شديد“.

وأكدت أنها ”لا تخاف الموت لأنها لم تفعل أي شر مثل: المساهمة في خراب بيت أحد، أو التحدث عن شخص بسوء“، مشيرة إلى أنها ”تدعو الله أن ”يأخذها“ حتى ترتاح بالرغم من أن البعض يتهمها بالكفر بسبب ذلك“.

وأشارت إلى أن نقابة الفنانين فقط هي من تساعدها ماديا لغسيل الكلى.

وطالبت أنطوانيت برفع أجور الممثلين في الإذاعة وكذلك الأعمال الدرامية، موضحة أنها ”لا تحصل على الأجر الذي تستحقه خاصة أن الفن أصبح تجارة“.

وشددت على أن ”محبة الناس في الشارع هي التي تهوّن عليها مرضها وتشعر بفرحة أنها ساهمت في إسعادهم بيوم من الأيام“.

وكانت الممثلة السورية أنطوانيت نجيب أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا بعد صعودها على مسرح قلعة دمشق حيث كان يقدم الفنان السوري جورج وسوف وصلة غنائية، وقامت بمعانقته ليبادرها هو باحتضانها وتقبيل يدها، خلال إحيائه حفل ”الجمعة“ الماضي احتفالا بفوز الرئيس بشار الأسد بولاية جديدة.