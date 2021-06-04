أويس مخللاتي يتخلّى عن لوك “الهيبة” ويبدو أصغر بعشر سنوات..لن تصدقوا التغيير!

كتب امير فتحي في الجمعة 4 يونيو 2021 02:57 مساءً - فاجأ الممثل السوري أويس مخللاتي متابعيه على تطبيق “إنستغرام” بظهوره من دون لحيته الحمراء الطويلة التي كانت أساسية لتناسب شخصية “صخر” التي قدّمها في أجزاء “الهيبة” الأربعة.

وأثار أويس ضجة كبيرة بعد ظهوره من دون لحية، متخلّياً تماماً عن لوك “الهيبة”، وذلك بعد إنهاء دوره في الجزء الأخير من العمل بسبب خلافات بينه وبين الجهة المنتجة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع شكل أويس الجديد الذي بدا فيه أصغر بعشر سنوات، وتساءل الكثير منهم عن سبب إقدامه على هذه الخطوة وعمّا إذا كان “اللوك” بسبب تمثيله دوراً جديداً!