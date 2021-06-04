صفاء سلطان تغني كورال في حفل جورج وسوف في اللاذقية.. وتوضح حقيقة انسحابه!

كتب امير فتحي في الجمعة 4 يونيو 2021 02:57 مساءً - قررت الفنانة صفاء سلطان أن تضع حداً للأخبار التي جرى تداولها خلال الساعات الأخيرة، بشأن انسحاب المطرب جورج وسوف من حفله، الذي أُقيم في اللاذقية بسوريا، مؤكدةً أنَّ “هذا الكلام لا يمت للحقيقة بصلة”.

ونشرت صفاء مقطع فيديو لها من الحفل، عبر حسابها في “انستغرام “، معلقةً: “شرف كبير لي أن أقدّم سلطان الطرب الكبير جورج وسوف.. أبو وديع الغالي وغني كورال بأجمل أغانيه. شكراً للقائمين على الحفل الرائع ولكل الجهود المقدمة، وللمخرج الصديق المتميز جود سعيد”.

وأضافت: “لا صحة لخبر انسحاب السلطان من الحفل، الرجاء عدم إطلاق شائعات غير صحيحة، أكمل الفنان الغالي الحفل للآخر”.

وكانت عدد من المواقع الاخبارية قد تداولت سابقا ان الفنان جورج وسوف قد انسحب من حفله الغنائي الذي كان يحيّه في اللاذقية وانحسب منه بعد تدافق عدد كبير من الجمهور على خشبة المسرح.

ووفق ما رصدت منصة تريند فقد أحيا الوسوف حفلاً غنائياً في مدينة اللاذقية الساحلية، لكنه أعلن عن إيقاف الحفل بعد لحظات من بدأه.

وقد ظهر عدد كبير من محبين الفنان السوري جورج وسوف الذين اقتحـ.ـموا وتدافعوا على خشبة المسرح.