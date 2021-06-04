وصلة رقص لـ أنابيلا هلال مع زوجها في عيد ميلادها.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 4 يونيو 2021 02:57 مساءً - احتفلت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال بعيد ميلادها وهي من مواليد 4 حزيران 1986 أي أصبح عمرها 35 سنة.

وقد نشرت انابيلا هلال مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام رصد مشاهد من الحفل الذي أحيته مع زوجها الدكتور نادر وصعب وعدد من اصدقائها.

وعلقت انابيلا على الفيديو كاتبة: “سنة جديدة تغير فيها مسار حياتي من دون إنذار و بلا تخطيط و بهل سنة انجبرنا نودع بدموعنا احبابنا بانفجار بيروت و انجبرنا ندافع عن حقوقنا و ما قدرنا غير ما نحمى عيلتنا لصغيرة باول حل شفني قدامنا و تغير المسار مع امل العودة لعاداتنا”.

وتابعت “اشتقت لكل اصحابي و عائلتي، بهل سنة تعلمت انو اهم شي قدر يلي عندي و حافظ على الحاضر اتناسى الماضي و ابني لمستقبل آمن ومستقر و ما اتغير مهما لي حولي حاولوا يغييرو فيه. لاصحابي يلي ودعتن بدي قلن رح نرجع نتلاقى. اشتقتلكن كلكن يعني كلكن…”

وظهرت انابيلا هلال في مقطع الفيديو وهي ترقص برفقة زوجها وعدد من المدعوين وسط اجواء من الفرح.