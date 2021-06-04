أسرار نتفليكس.. 4 حيل لمشاهدة أكثر إمتاعا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت منصة نتفليكس في أن تحجز لنفسها مكانا خاصا ضمن أهم منصات البث على الإنترنت، بعد أن جعلت بث المسلسلات والأفلام فكرة رائجة.

وتعمل نتفليكس مع الكثير من المخرجين والممثلين العالميين والمحليين، نظرا لأنها تمتلك شركة إنتاج كبيرة، وهذا يجعل مكتبة المحتوى الموجودة عليها الأكبر بين جميع منصات البث.

وساهمت هذه المكتبة الكبيرة في انتشار الخدمة والحصول على الكثير من المستخدمين عالميًا، وهي تمتلك تطبيقًا على كل جهاز ذكي يمكن أن تصل له.

وتتميز نيتفليكس بنظام تسعير يختلف من بلد لآخر بحسب الحالة الاقتصادية له.

وتمتلك منصة نتفليكس مجموعة من الحيل والأسرار التي ربما لا يعرف عنها الكثيرون شيئا، ونستعرضها فيما يلي..

المحتوى الممنوع

تقوم نتفليكس بإضافة وإزالة المحتوى من المنصة بحسب الدولة، ولذلك فإن سكان الولايات المتحدة يمكنهم الوصول إلى محتوى مختلف عن سكان اليابان مثلًا، ويمكنك فتح جميع المحتوى الموجود في نتفليكس عبر تغيير موقعك الجغرافي.

وحتى تتمكن من خداع نتفليكس لتظن بأنك في مكان مختلف، فإنك تحتاج لاستخدام تطبيقات VPN أو التطبيقات الخاصة على نتفيلكس.



وتوجد تطبيقات مثل SmartFlix تعمل حصرًا مع نتفيلكس لتغيير مكانك الجغرافي وحتى يظن الموقع أنك في بلد آخر.



ولكن هذه الطريقة تجعلك تخسر المحتوى المحلي للمنصة، وهو محتوى منتج محليًا باللغة الأم لها.

التقييمات والعروض الخارجية

تعتمد نتفليكس على نظام تقييمات خاص بها، وهو مختلف عن المواقع العالمية مثل IMDB وRottern Tomato.

ولكن تستطيع إضافة هذه التقييمات مع العروض الخارجية التي تكون متاحة على المنصات الأخرى.





وحتى تتمكن من إضافة هذه الأمور الخارجية فأنت في حاجة لتحميل إضافة لمتصفح جوجل كروم تدعى Enhancer.

وتعمل هذه الإضافة مع موقع Simkl لقواعد بيانات المستخدمين عن الأفلام والمسلسلات أيضاً.

مشاهدة المحتوى عن بعد

أصبح هذا الأمر رائجًا بسبب التباعد الاجتماعي، وهي أن تشاهد المسلسل أو الفيلم عبر نتفيلكس أثناء إجراء مكالمة فيديو.



ولكن الأمر ليس سهلًا كما تظن، وذلك لأن نتفليكس تستخدم نظام حماية معقدا على محتواها لتمنعه من التسجيل والتسريب عبر الإنترنت.



ولذلك يجب أن تستخدم تطبيقًا خاصًا بهذا مثل Rabbit.





قرعة المحتوى

تمتلك نتفليكس المئات من العناوين المختلفة، ولذلك يصبح من الصعب البحث فيها وإيجاد العناوين التي تستحق المشاهدة.

ويساعدك موقع Filx Roulette في البحث تلقائيًا بين العناوين المتاحة، وذلك عبر عجلة حظ تدور وتخبرك في النهاية بالمحتوى الذي تحتاج لمشاهدته.

يمكنك إضافة قواعد للترشيح، مثلاً إخبار الموقع بأنك ترغب في مشاهدة أفلام رعب أو كوميديا وهكذا.



