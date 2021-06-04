شكرا لقرائتكم خبر عن شادى مؤنس يغنى ويلحن لأول مرة باللغة الفصحى بشكل صوفى رومانسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الموسيقار شادى مؤنس أغنية "ليلى" بصوته، وهى أول تجربة له باللغة العربية الفصحى يقوم فيها بالتلحين والغناء، وهى من كلمات طارق الجناينى وهندسة صوتية رفيق عدلى.

وقال شادى مؤنس لـ"الخليج 365": لأول مرة ألحن الفصحى والسبب إنى وجدت الكلمات جميلة وأخدتنى لتلحينها فى شكل صوفى رومانسى لكنى لم أجد مطربا أو مطربة مناسبة فأحببت اللحن ووجدته راكب على صوتى فقررت غنائها".

وأضاف الموسيقار شادى مؤنس : أنا غنيت من قبل "صولو" فى الحفلات مع فرقتى فى دار الأوبرا وفى حفلات كثيرة، لكن هذه المرة الغناء له طعم مختلف، خاصة أنها المرة الأولى التى أغنى فيها باللغة العربية، والحمد لله وجدت ردود الأفعال حتى الآن لطيفة جدا جدا، وأنا أحب المغامرة فى الموسيقي ودائما أحب فتح أبواب جديدة فى الموسيقى ولأول مرة أقدم صوفى رومانسى فى الغناء واللحن.



اغنية ليلي لشادي مؤنس

وأضاف أيضا: لا أحب حصر نفسى فى قالب معين سواء أكان شرقى أم غربى أو روك أو أى شكل من أشكال الموسيقي ورأيى أن الموسيقي الحقيقى هو الذى ينوع فالموسيقار الكبير أستاذنا جميعا محمد عبد الوهاب كان كذلك ونوع فيما يقدمه، ومثله محمد فوزي وفريد الأطرش وبليغ حمدي وكل العظماء في عالم صناعة الموسيقى.

يذكر أن الموسيقار الفنان شادى مؤنس وضع الموسيقى التصويرية لفيلم "ورقة بيضا" الذى أنتجه ”الخليج 365” وتناول قصة إنسانية تخص الأم وعلاقة الابناء بالأمهات، كما وضع تتر البداية والنهاية لمسلسل"الفتوة"، للنجم ياسر جلال، وقدم من قبل عدة ألحان للنجم على الحجار منها أغنيات "قبل ما اتواعد" و"يا رب" و"ليه الطريق"، ودويتو جديد طرح مؤخرا بعنوان "باضحك من قلبى" جمع على الحجار بالمطربة حنان ماضى، كما وضع من قبل موسيقى تصويرية لعدد كبير من الأفلام الروائية القصيرة وفيلم سينمائى آخر ما زال لم يعرض بعد لمخرج مصرى يعيش فى الخارج.