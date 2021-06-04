شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مهرجان المركز الكاثوليكى فى دورته الـ69 فى يوم واحد بدلا من أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال إقامة فعاليات الدورة الـ69، يوم الجمعة المقبل، والذى سيتم خلاله تكريم عدد من نجوم الفن ومنح الجوائز على مسرح قاعة الفرانسيسكان بالمركز الكاثوليكى.

وقرر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما إقامة فعاليات المهرجان فى يوم واحد فقط بدلا من أسبوع يبدا بافتتاح وختام، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التى تَمُر بها البلاد نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا، وتطبيقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن أهمها التباعد الإجتماعي، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح، وتشديد إجراءات الدخول على كل البوابات، وعدم إقامة أى فعاليات للمهرجان بخلاف توزيع جوائز المكرمين، وكذا الجوائز التى أقرتها لجنة التحكيم، واقتصار دورة هذا العام بصفة استثنائية على يوم واحد فقط.

وكانت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة المخرج القدير محمد فاضل وعضوية كل من مدير التصوير القدير سعيد شيمى والمخرج والسيناريست القدير إبراهيم الموجى والمونتيرة القديرة سلوى بكير والفنانة هالة صدقى والفنان هانى رمزي والناقد الفنى القدير محمود عبد الشكور والموسيقى القدير هشام جبر، انتهت مؤخرا من أعمالها بعد مشاهدة جميع الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية بالدورة التاسعة والستين لهذا المهرجان العريق.

جدير بالذكر أن الأفلام المشاركة بالدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما هى: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، "صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، و"حظر تجوال" للمخرج أمير رمسيس.