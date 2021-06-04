شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بيوم ميلاده.. إيهاب فهمى الشرير الذى أحبه الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده حيث إنه من مواليد 4 يونيو، وتألق فى تقمص الأدوار التى يجسدها وقدم الأدوار الصعبة والمركبة خاصة أدوار الشر، وبالرغم من براعته فى تلك الأدوار إلا أنه يحبه الجميع ولا يكره.

أحب إيهاب فهمى التمثيل منذ صغره، وعند انتهائه من دراسة الثانوية، أسرع للتقديم فى المعهد العالى للفنون المسرحية، لكن الحظ لم يحالفه ولم يتخط اختبارات المعهد، وحينها سأله المخرج والفنان كرم مطاوع عن عمره فأجاب ستة عشرة عامًا، فنصحه أن يقدم للمعهد مرة أخرى لكن عندما يكبر، فلم يجد مفرًا من تنفيذ رغبة والده للالتحاق بكلية التربية الموسيقية، حيث كان والده من رجال التربية والتعليم الذي ينظر لحلم الوظيفة، وعند التحاقه بالكلية أنشأ على الفور فريقا للمسرح وحصل على أفضل ممثل بجامعة حلوان.

بدأ يحقق حلمه مع المخرج عادل صادق فى مسلسل صباح الورد ومن بعده مسلسل الزينى بركات، ثم بدأ طريق الاحتراف وقدم العديد من الأعمال مثل مسلسل دواعى أمنية، ريا وسكينة، حكايات زوج معاصر، العندليب، قلب الدنيا، رحيم، وجاء مسلسل ونحب تاني ليه و ضل راجل.

كما شارك فى العديد من الأفلام منها رامى الاعتصامى، سفارى، القشاش، ولم يكن النجاح حليفه فى التمثيل فقط ولكنه أثبت نجاحه فى الإدارة، فهو أحد أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية والذي يرأسها الدكتور أشرف زكى، وكذلك كان مديرًا للمسرح الكوميدى وقدم خلال فترة إدارته العديد من العروض الناجحة، ومن ثم مديرا للمسرح القومى.