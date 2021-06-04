إيرادات الخميس.. "ماما حامل" الأول و"أحمد نوتردام" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي خمسة أفلام، هي: "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "ديدو"، "ثانية واحدة" و"للإيجار"، وحققت الأفلام الخمسة مجتمعة أمس الخميس 3 يونيو 720 ألفا و351 جنيها، موزعة على النحو التالي..

ماما حامل

فاز بالمركز الأول فيلم "ماما حامل"، محققًا 235 ألفًا و89 جنيها.

"ماما حامل" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.

أحمد نوتردام

حصل على المركز الثاني فيلم "أحمد نوتردام"، بعد تحقيقه 232 ألفا و43 جنيها.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

ديدو

في المركز الثالث يأتي فيلم "ديدو" محققًا 215 ألفا و870 جنيها.

فيلم "ديدو" تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

ثانية واحدة

واحتل المركز الرابع فيلم "ثانية واحدة"، والذي حقق 35 ألفًا و510 جنيهات.

"ثانية واحدة" تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، مصطفى خاطر، سوسن بدر وفتحي عبدالوهاب، محمود حميدة.

للإيجار

وجاء في الترتيب الخامس والأخير، فيلم "للإيجار" والذي حقق 1839 جنيها.

"للإيجار" بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وياسر الطوبجي وعصام السقا وهايدي رفعت، وإنتاج محمد دياسطي، وتوزيع شركة سينرجي فيلميز ومن إخراج وتأليف إسلام السيد بلال، ومدير تصوير رامي سالم.