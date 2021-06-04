نورهان تستنجد بنقابة المهن التمثيلية بعد تلقيها تهديدا من منتج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

لجأت الفنانة نورهان، لنقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بعد تلقيها تهديدا من قبل أحد المنتجين، بسبب عدم حصولها على أجرها من أحد الأعمال الفنية، رغم انتهائها من تصوير ٩٥ ٪ من مشاهدها.

وقالت نورهان، في مقطع فيديو لها تستنجد فيه بالنقابة، عبر حسابها على إنستجرام "أنا عارفة كويس إني انتمي لنقابة قوية، واقفة في ضهري وضهر كل الفنانين زمايلي، والنقابة انقذتني في مواقف مشابهة لدي قبل كدة أكتر من مرة".

وأضافت: "عارفة ورايا نقيب أكثر شهامة ونزاهة في تاريخ النقابات هو الدكتور أشرف زكي، وعارفة إنه هيجيب لي حقي.. وربنا مش هيضيع حقي، والنقابة مش هتسيبني.. وأنا مش بحب المشاكل ودايما بكرهها".

وكانت نورهان، كشفت تفاصيل القصة عبر مقاطع فيديو لها صباح اليوم الجمعة، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "صحيت على تهديد من منتج لمسلسل كنت بدأته من ٤ شهور قبل رمضان، والمسلسل أجواء تصويره كانت صعبة جدا، وصورت ٩٥ ٪ من مشاهدي فيه ولم اتقاضى أجري، وباقي لي يوما واحدا في التصوير، والوعود المستمرة اللي هنجيبلك جزء من أجرك المرة الجاية، وإحتراما للمخرج اللي بعتبره أبويا وأستاذي واشتغلت معاه وأنا عندي ١٤ سنة، وبحب الشغل معاه، وراجل محترم جدا، ومخرج موهوب وبستمتع جدا وأنا بشتغل معاه، فاحتراما له كنت بكمل تصوير ومبرضاش أعمل مشاكل من شأنها تؤثر على مراحل التصوير".

وتابعت: "قبل آخر يوم تصوير.. يعني لو صورته خلاص هو مش محتاج لي في حاجة، استوقفني إني أطالب بأجري، خاصة إني ماضية بنص أجري استعطافا مني تجاههم بعد حديثهم معي بالوقوف بجانبهم وجانب العمل، وماضية إني هاخد نص أجرى فقط أثناء التصوير، وإن أخد النص التاني بعد بيع العمل".

وأوضحت: "صحيت من النوم على رسالة .. أستاذة نورهان مساء الخير.. أنا (.....)، فلوسك موجودة بس حضرتك تمضيلي على إقرار انك هتكملي المسلسل.. المشاهد اللي فاضلة ٤٥ مشهد".

وقالت نورهان، في مقطع فيديو آخر لها "طبعا أنا مشاهدي الباقية ١٠ مشاهد فقط، يعني يوم تصوير، بناء على اتفاق بيني وبين المخرج المنفذ المختص بتنسيق المشاهد والأيام، والمنتج اعترف إنه مأخر عليا فلوسي، ودلوقتي بيساومني على إتفاق من اتنين (بالنسبة للعقد بتاع حضرتك.. العقد مكتوب فيه مسلسل.. لو أنا بعت ضميري معاكي، المؤلفة والمخرج ماضيين لي على ٣٠ حلقة، ومدير التصوير ماضيلي على ٢٢ يوم، فكلتا الحالات الحكم ليهم هما الثلاثة).. ده كلام الأستاذ اللي معناه يا إما أصور ٤٥ مشهد زيادة عشان أخد أجري الحالي المتفقة عليه، يا إما هكون مجبرة على إني أصور ١٥ حلقة زيادة لأنه حول المسلسل من ١٥ حلقة إلى ٣٠ حلقة، فعايز يورطني لأني مكتبتش في العقد إن المسلسل ١٥ حلقة".

وأضافت: "هو هددني بحاجتين، الأول (إني مش هاخد فلوسي إلا لو اشتغلت ٤٥ مشهد زيادة يعني ١٥ حلقة زيادة)، والثاني قال فيه (هشتغل من يوم الأحد باتجاهات تانية.. أنا لا بشتكي ولا بروح محاكم، حتى النقابة عرفاني اني بياع طماطم وخيار، ومش بنصب على حد، يا ريت تردي عليا لو غاوية تكملي المشروع ولو مش غاوية، يبقى خيرها في غيرها ".

جدير بالذكر أن نورهان شاركت في السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة ودرة.