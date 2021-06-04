تشييع جنازة والد الفنان أحمد منير من مسجد السيدة نفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، والد الفنان أحمد منير.

وأعلن الفنان أحمد منير، عن وفاة والده اللواء منير رمضان، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب منير: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله والدي اللواء منير رمضان.. وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد منير شارك في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل ضل رجل".

المسلسل تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته ياسر جلال، نور اللبنانية، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، ومجدي فكري.