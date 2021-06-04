رامي صبري وماجد المصري وأحمد سعد في حفل زفاف ابنة عصام الحضري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنانون رامي صبري وماجد المصري وأحمد سعد، على حضور حفل زفاف شدوى ابنة الكابتن عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، الذي أقيم مساء الخميس بأحد الفنادق الكبرى.

وأحيا "رامي" و"سعد"، الفقرات الغنائية خلال حفل الزفاف بتقديم عدد من الأغاني.

وكان من بين حضور حفل الزفاف جمال مبارك وعلاء مبارك.

جدير بالذكر أن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، احتفل بخطوبة ابنته "شدوى" في نهاية 2020، في حفل صغير بمنزله بمدينة 6 أكتوبر، إذ اقتصر الحضور على أهل وأصدقاء العروسين فقط، اتباعا للإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.