أحمد الجنايني لـ شريف دسوقي: "هنرجع أقوى من الأول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر المنتج أحمد الجنايني، صورة تجمعه بالفنان شريف دسوقي، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

وعلق: "الحمد لله على كل شيء، وهنرجع أقوى من الاول بإذن الله".

الفنان شريف دسوقي كان قد أجرى جراحة عاجلة لبتر القدم اليسرى في أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، قبل نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

وخضع شريف فور وصوله مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر.

وزاره بالمستشفى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنان أمير صلاح الدين، والأب بطرس دانيال، والفنانتين نهال عنبر، وزينب غريب.

الفنان شريف دسوقي يشارك في فيلم "ماما حامل" الذي تم طرحه الأربعاء في دور العرض، إذ يجسد دور دكتور نساء وتوليد، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام نانسي صلاح، هدى الأتربي، هدى مجد، سامي مغاوري.