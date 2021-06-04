بالصور: نصب تذكاري للأسطورة مارادونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 24 دقيقة

تزامناً مع لقاء المنتخبين الأرجنتيني والتشيلي ضمن تصفيات كأس العالم 2021، رفع الستار عن نصب تذكاري لأسطورة كرة القدم الأرجنتينة والعالمية، دييغو أرماندو مارادونا، في مدينة سانتياغو ديل استيرو الأرجنتينية.

شارك لاعبو المنتخب الأرجنتيني في هذا الحفل وتقدمهم ليونيل ميسي، ووصل وزن التمثال لـ2 طن وبإرتفاع خمسة أمتار مصنوعا بالكامل من البرونز من قبل النحات الأرجنتيني، كارلوس بينافيديز، ليصنف هذا التمثال بأنه الأطول الذي يصنع لتخليد ذكرى اللاعب.

وقال النحات، إنه حاول نقل موهبة اللاعب الى التمثال من خلال وضع الكرة على قدمه اليسرى والتي تمثل أعظم فترة في مسيرة اللاعب في عام 1986، متوجاً ببطولة المونديال لذلك العام.

هذا وخاضت الأرجنتين لقاءها مع تشيلي بقمصان حملت صورة مارادونا، وذلك بحسب “سبوتنيك”.