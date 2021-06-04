عقب فيديو “التحفظ” على أمواله… هجوم عنيف على محمد رمضان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

بعد اعلان محمد رمضان عن “تحفظ” المصرف الذي يتعامل معه على أمواله، دون أن يكشف عن سبب ذلك، شن عدد من الفنانين المصريين هجوما حاداً عليه.

وهاجم عمرو مصطفى عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” رمضان، كما سخر الفنان خالد سرحان منه، والانتقادات لم تقتصر على الفنانين فقط، فقد وصف الإعلامي مصطفى الفيديو الذي نشره رمضان بالـ”غريب خاصة أن محمد رمضان ذكر كلمة تحفظ وهي معلومة خاطئة”.

وأشار إلى أن “أي مستثمر يسمع هذا الحديث يخشى على الاستثمار في مصر ولكن ما حدث هو حكم قضائي بسبب الطيار المتوفى أب واليسر ولا دخل للدولة فيه”، مضيفا: “الطيار حصل على حكم بـ6 ملايين جنيه ومات ولم يحصل على أي مليم.. لا بد من وجود قدر من الخجل والحياء”.