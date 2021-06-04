نانسي عجرم في أول تعليق لها بعد وفاة حماتها: الحياة تستمرّ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

بعد وفاة حماتها، شكرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كل من شاركها بحزنها وعائلتها، وشكرت متابعيها طالبة من الله ألا يدق الحزن بابهم.

وكتبت عبر “تويتر”: “شكر كبير لكل صديق و قريب ذكرنا و شاركنا بهالوقت الصعب. إنشالله الحزن ما بدق باب حدا. المهم يضل الإيمان كبير رغم ألم خسارة الأحباب، والحياة تستمر إذا مش كرمالنا كرمال اللي منحبّن”. يذكر أن والدة الدكتور فادي الهشم زوج نانسي توفيت قبل أيام.

واعتذرت عائلة الفقيدة عن تقبل التعازي، نظراً للظروف الصحية الراهنة وحرصاً على سلامة الجميع، وشكرت كل من سيشاركهم الصلاة من منزله.

وحققت أغنية “حبك بيقوي” للفنانة اللبنانية نانسي عجرم أكثر من مليون مشاهدة على قناة هذه المغنية على يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب.