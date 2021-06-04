وفاة الفنانة تحية حافظ بعد معاناة طويلة مع المرض.. ابنة فنانة وصحفي كبير وارتدت الحجاب واعتزلت الفن

كتب امير فتحي في الجمعة 4 يونيو 2021 12:50 مساءً - نشرت الفنانة عفاف مصطفى، على صفحتها الخاصة في موقع “فيسبوك”، صورة للفنانة المعتزلة تحية حافظ معلنة بها وفاتها بعد معاناة طويلة مع مرض المرارة.

يذكر أن تحية حافظ، ولدت في عائلة فنية، فهي ابنة الفنانة هدى زكي، والكاتب صلاح الدين حافظ، وحفيدة الممثل زكي إبراهيم، واعتزلت سنة 1998، وسميت تحية تيمناً بالفنانة تحية كاريوكا التي كانت رفيقة الأم أثناء حملها في المعتقل السياسي.

وشاركت الفنانة تحية حافظ في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية ومنها: “أيام الرعب”، “سأكتب اسمك فوق الرمال”، “طعمية بالشطة”، “سرقوا أم علي”، “عمل إيه الحب في بابا”، “امرأة وظل رجل”.

وارتدت الحجاب بعد الاعتزال، وعملت طوال مشوارها الفني في العديد من الأدوار بين السينما والتليفزيون والمسرح.

وكان آخر أعمالها مسلسل “المسداوية” من تأليف محمد جلال، وإخراج أحمد النحاس، ومن بطولة ليلى نصر، وحمدي غيث، رشيدة، غادة إبراهيم عام 1998.