الكشف عن السبب الحقيقي وراء حجز أموال محمد رمضان!

كتب امير فتحي في الجمعة 4 يونيو 2021 12:50 مساءً - بعد أن أعلن الفنان المصري ​محمد رمضان​، أنه أُبلغ بصدور قرار بالتحفظ على أمواله في البنك، كشف مصدر مصرفي لـ “CNN” أن التحفظ جاء بحكم قضائي بالحجز على 6 ملايين جنيه من أموال رمضان في قضية الطيار ​أشرف أبو اليسر​، وأضاف المصدر أن أسرة الطيار حصلت على صيغة تنفيذية من ​المحكمة الإقتصادية​ بشأن تنفيذ الحكم.

وكان رمضان قد فاجأ الجمهور، وأعلن تحفظ الدولة على أمواله المودعة في البنك.



وبفيديو نشره على صفحته الخاصة أمس -على موقع التواصل الإجتماعي، روى رمضان الحادثة قائلاً: “صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك ابغلني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا أعتراض”. وتابع: ” الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم .. مستورة، صباح الخير يا مصر”.

وأرفق محمد الفيديو بتعليق كتب فيه: ” انا و مالي مِلك بلدي و أهل بلدي .. اللهم لا أعتراض”.