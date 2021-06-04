ياسمين نيار تتخطى حدود الجرأة بـ”السترينغ” وتتعمد الإغراء

كتب امير فتحي في الجمعة 4 يونيو 2021 12:50 مساءً - صدمت الفنانة الجزائرية ​ياسمين نيار​ متابعيها بنشرها صورة لها بالملابس الداخلية تخطت فيها حدود الجرأة فاعتمدت سترينغ أسود كشف عن قسم كبير من مؤخرتها والتقطت الصورة لها بطريقة جانبية لتكشف قدر الإمكان عن مفاتنها.

وكانت ياسمين جالسة على طرف طاولة مكتب وانتعلت حذاء جلديا عالي الساقين وصل إلى ما فوق الركبة فيما اعتمدت كروب توب تشبه حمالة الصدر قصيرة بيضاء كشفت عن بطنها المشدودة.

وتعمدت ياسمين الإغراء فأدخلت طرف نظارات شمسية بين شفتيها التي اختارت لهما أحمر شفاء باللون الأحمر الناري، ووضعت شعراً مستعاراً أشقر فاتح اللون قصيراً.



وعلقت ياسمين على منشورها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي موجهة تحية مسائية لمحبيها.

ياسمين كشفت أنها أسست شركة خاصة بالإعلانات في أوروبا، وبدأت التعامل مع العديد من وكالات الموضة العالمية، التي من المرجح أن توقّع معها عقوداً رسمية في المرحلة المقبلة.

كما أن مشاريع ياسمين الفنية، التي سترى النور تباعاً، وبعضها سيتم تصويره على طريقة الفيديو كليب في بعض الدول العربية، من بينها لبنان ودبي، إلى جانب بلدان أجنبية وجزر سياحية معروفة عالمياً.