حلا الترك وجاد شويري يشعلان “ليالي الصيف” بالرقص والأمل والإيجابية

كتب امير فتحي في الجمعة 4 يونيو 2021 12:50 مساءً - أطلق الفنان اللبناني ​جاد شويري​ والفنانة البحرينية ​حلا الترك​ أغنية جديدة بعنوان “​ليالي الصيف​”. الأغنية من كلمات جاد شويري والحان روبيرتو فيراري و جاد شويري وتوزيع سليمان دميان.

وطُرحت الأغنية فيديو كليب على يوتيوب من إخراج جاد شويري.



ونشر شويري على صفحته مقطع من الفيديو كليب وعلق عليه قائلاً: “نطلق ليالي الصيف ونعلن بداية موسم جديد مليء بالرقص والأمل والإيجابية.

وسبق أن شوقت حلا الترك متابعيها قبل إطلاق العمل الجديد ناشرة الفيديو التشويقي للأغنية معلقة “قريبا مع الفنان جاد شويري”.