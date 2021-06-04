ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية ساحرة.. والمعلقون: أميرة من عالم ديزني

كتب امير فتحي في الجمعة 4 يونيو 2021 12:50 مساءً - خطفت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ أنظار متابعيها بصورة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية ساحرة بالأحمر الداكن، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة وماكياج ناعم بألوان ترابية.

يذكر أن ياسمين نشرت مؤخراً، صورة لها على متن يخت وهي تقوم بجولة بحرية وتستمتع بوقتها. ولفتت الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستاناً أبيض فضفاض ونسقته مع قبعة بيضاء زادت من إطلالتها أنوثة.

ويشار الى أن ياسمين صبري دائما ما تثير الضجة في إطلالاتها خصوصاً بعدما ظهرت بفستان أصفر أنيق في حفل زفاف.

ياسمين صبري وجهاً للماركات العالمية

وعلى صعيد آخر اختارت العديد من الماركات العالمية الممثلة المصرية ياسمين صبري وجهاً وسفيرة لها وتعاملت معها كونها تمتلك وجهاً جميلاً اضافة الى انها صاحبة قاعدة جماهرية كبيرة فالعديد من الشابات يتابعنها ويقلدنها اذ انها صاحبة ستايل مميز وقوام رشيق ولافت.



ياسمين صبري تتألق في زفاف أسطوري

قبل أيام تألقت ياسمين صبري بفستان أصفر اللون خلال حضورها حفل زفاف علي جميل ابن رجل الأعمال أيمن الجميل على ليلى الدبس ابنة عضو مجلس الشعب السوري سامر الدبس والذي أقيم بمدينة الغردقة. وتصدرت ياسمين مواقع التواصل الاجتماعي بفستانها المميز من تصميم المصمم اللبناني نيكولا جبران ووصفها المعلقون على انها أميرة من عالم ديزني.