محمد وزيري يفجر مفاجأة في قضيته مع هيفا وهبي.. وهي تعلق

كتب امير فتحي في الجمعة 4 يونيو 2021 12:50 مساءً - بعد أن أعلنت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ إنتصارها على مدير أعمالها السابق ​محمد وزيري​، بحبسه بتهمة خيانة الأمانة وسرقة أموالها، فجرّ الأخير مفاجأة بطلبه من المحكمة الصلح مع هيفا، وقد وافقت المحكمة على هذا الطلب.

وكانت أصدرت المحكمة في مصر قراراً، يقضي بسجن وزيري 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ، بتهمة النصب والاستيلاء، بالإضافة إلى التعويض المدني وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، والتحفظ على أمواله وجميع ممتلكاته.

تعليق هيفا على قرار سجن وزيري

وألقت الشرطة القبض على محمد وزيري، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفا وهبي ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه فيها بالنصب وسرقة الأموال، إذ تم إستدعاؤه للتحقيق، وبعد إجراء التحريات اللازمة تبينت صحة الواقعة.

وفي أول تعليق لها، كتبت وهبي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :”الحمدالله”.

ويأتي ذلك بعد حصول وهبي على كامل مستحقاتها المادية عن أجدد أفلامها “أشباح أوروبا”، والتي تقدر بـ 5.5 مليون جنيه، من وزيري، وذلك بعد جلسة مع نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي.



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مستندات وتسجيلات صوتية مهمة

وكانت هيفا وهبي​ كشفت مفاجأة جديدة خلال جلسات التحقيق، التي أجرتها النيابة العامة في مصر، حول الدعوى القضائية التي رفعتها ضد وزيري​.

وبحسب ما كشفته قناة “الشرق” الإخبارية السعودية، فإن التحقيقات إستمرت على مدى 3 جلسات، وتحديدا في 13 و16 و20 تموز/يوليو عام 2020، وقدمت فيها هيفا وحدة تخزين رقمية (فلاش ميموري) بسعة 16 جيجا تحتوي على 20 مقطعاً صوتياً لمحادثات بينها وبين وزيري، بهدف ضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، وإستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها.

من جهته أكد وزيري أن التسجيلات تخصه، لكن لا يتذكر متى تم تسجيلها، وعلق :”أنا كنت عايش مع مراتي في البيت وهي بتسجل لي من دون علمي، وأنا عندي رسالة على الموبايل هقدمها بتفيد أني مخدتش منها فلوس”.

مفاجأة هيفا في موسم صيف 2021

و تتعاون هيفا مع الملحن المصري ​بلال سرور​ بأغنية جديدة، ستطرحها خلال موسم الصيف.

وبحديث خاص لموقعنا، صرّح سرور بأن الأغنية فريدة من نوعها، وستشكل مفاجأة كبيرة في الوسط الفني بإيقاعها.