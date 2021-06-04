شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب ليست الأولى.. كيف جذبت أغانى المهرجانات نجوم الفن منهم نيللى كريم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الفترة الأخيرة ظهور عدد من الفنانين والمطربين فى دويتوهات غنائية مع مطربو المهرجانات، وهو ماحدث مؤخرا مع الفنانة سمية الخشاب والتى تنتظر طرح أغنيتها الجديدة "أوعدك" مع مطرب المهرجانات عمر كمال، وكذلك الممثلة ياسمين رئيس والتى قدمت "حبيبتى أفتحى شباكك"، أمام مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وسبق النجمتان تجارب لفنانين وفنانات وهم :

أحمد سعد مع حسن شاكوش

البداية مع المطرب أحمد سعد، حيث شارك مع المطرب حسن شاكوش في أغنية "100 حساب"، وهى من ألحانه، وكلمات محمود خليفة، وتوزيع إسلام شبيسى، وحققت الأغنية نجاح كبير عند طرحها وتقول كلمات الأغنية ": أنا وسط ناسي بيتعملي ميت حساب .. والشهم ليه مكان وسطنا لو حتى غاب.. إحنا الرجولة والأدب والإحترام .. معمولنا فى الجدعنة مليون كتاب.. مياكلش عيشنا وملحنا غير الأصيل .. لو حد ضاقت يوم عليه على أخوه يميل.. كلمتنا واحدة وعلى الحلال متربيين .. في أي حتة معروفين من غير دليل".

على ربيع مع عمر كمال وحسن شاكوش

شارك الفنان على ربيع في تقديم مهرجان غنائى مع مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، وتم تقديمه كتتر لمسلسل "أحسن أب"، والذى عرض في شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من أحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي.

نيللي كريم والمدفعجية

تعاونت النجمة نيللى كريم مع فرقة المهرجانات "المدفعجية"، في أغنية مسلسل "100 وش"، والتى حملت اسم "مليونير"، وحققت الأغنية نجاح كبير للغاية، وكانت أحد الأسباب الأساسية فى نجاح المسلسل، الذى عرض رمضان قبل الماضى، وشارك فى بطولته بجانب نيللى كريم كل من آسر ياسين وإسلام إبراهيم وشريف دسوقى ومحمد عبد العظيم وآخرون.