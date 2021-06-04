مواليد 1965؟ غادة عبد الرازق تجيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق أن تكون من مواليد عام 1965، كاشفة عمرها الحقيقي في مؤتمر صحافي على هامش تكريم أسرة مسلسل “لحم غزال” حيث قالت: “بقول الحقيقة والله انا مواليد 70 أقسم بالله أنا مواليد 70 وبعدين مش خلاص هني قالوا إن أي تزوير في أوراق رسمية يتقبض عليهم يعني انا مش داخلة بباسبوري ولا انا ضارباه؟”.

وأضافت: “أنا بقول الحقيقة ما بكذبش انا ست عندي خمسين سنة إن شاء الله شهر سبعة اللي جاية حيبقى عندي 51 والله أعمل إيه أجيب مصحف”.

واختتمت عبد الرازق حديثها قائلةً: “بعدين يا سيدي عن ستين أو سبعين أو ثمانين إيه حيفرق؟ يعني هي دي اللي حتقلل نجوميتي أو تزيدها؟ النجومية أو الممثل يتقيِّم بسنّه؟”.

يُذكر أن مسلسل “لحم غزال” من بطولة: غادة عبد الرازق، شريف سلامة، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل ومي سليم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.